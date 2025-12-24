"الأرصاد" ينبّه 6 مناطق بحالة طقس غير مستقرة تشمل أمطارًا ورياحًا وتقلبات جوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، مشيرًا إلى استمرار فرص التقلبات الجوية على عدد من مناطق المملكة، إلى جانب تفاصيل الحالة البحرية على البحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضح المركز أنه بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وبيّن التقرير أنه لا يُستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق شمال ووسط المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
وفيما يخص حالة البحر الأحمر، أشار المركز إلى أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 20 – 50 كم/ساعة، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وأضاف أن ارتفاع الموج على البحر الأحمر يتراوح من نصف متر إلى متر ونصف، وقد يصل إلى أعلى من مترين مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وقد يصبح مائجًا على الجزء الجنوبي.
أما الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، مع حالة بحر خفيفة الموج.
ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية، وأخذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالأمطار والرياح، والالتزام بتعليمات السلامة.