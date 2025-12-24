"الأرصاد" ينبّه 6 مناطق بحالة طقس غير مستقرة تشمل أمطارًا ورياحًا وتقلبات جوية

وأضاف أن ارتفاع الموج على البحر الأحمر يتراوح من نصف متر إلى متر ونصف، وقد يصل إلى أعلى من مترين مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وقد يصبح مائجًا على الجزء الجنوبي.