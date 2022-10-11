"ثقة" و"إذكاء" العمانية تتّفقان على تعزيز التعاون في مجال منظومة مطابقة المنتجات والتقييس والمعايرة القانونية

بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وصاحب السمو السيد كامل آل سعيد رئيس مجلس إدارة مجموعة إذكاء، وقعت شركة ثقة ممثلة في الرئيس التنفيذي الأستاذ أيمن الفلاج، مع المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "مجموعة إذكاء" ممثلة في المهندس سعيد المنذري الرئيس التنفيذي للمجموعة، ملحق اتفاقية تعاون مشترك؛ بهدف تعزيز سبل التعاون في مجال منظومة مطابقة المنتجات، والتقييس والمعايرة القانونية، وذلك ضمن توجه خليجي شامل لتحقيق تكامل الارتباط التقني بين منظومة دول مجلس التعاون.
وفي هذا الإطار صرح الرئيس التنفيذي لـ"ثقة" أيمن الفلاج، بأن توقيع الاتفاقية مع مجموعة إذكاء بسلطنة عمان يأتي بعد دراسة أوجه التعاون المختلفة في القطاع الرقمي لتعزيز عملية التحول التقني، وفتح المجال على المستوى الخليجي فيما يخص الجوانب اللوجستية، مبينًا أن هذا التعاون يعدّ فرصة مميزة لشركة ثقة للتوسع على مستوى الخليج العربي كنقطة بداية تمهّد خطوات الربط التقني على المستوى الدولي بدعم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارات العمانية.
وأكد "الفلاج" أن الرغبة لدى الطرفين في التعاون المشترك عززت من المضي قدمًا نحو العمل في مجال مطابقة المنتجات للمساعدة بالوصول إلى جهات تقويم المطابقة حول العالم، بهدف رفع مستوى المنتجات الآمنة وتقليل الوقت وتسريع الإجراءات لفسح المنتجات، انطلاقًا من سلطنة عمان وصولًا إلى التعاون مع دول الخليج بهدف تحقيق التكامل الإلكتروني وترسيخ التعاون الخليجي الدائم في نمو خدمات الأعمال الرقمية، ونسعد في شركة ثقة بتسخير قدراتنا التقنية لتمكين الازدهار الرقمي للجميع بالتعاون مع مجموعة اذكاء.
من جانبه أوضح المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة "إذكاء"، أن هذا التعاون المشترك مع الأشقّاء بالمملكة العربية السعودية يأتي بهدف التوسع في أحد أكبر الأسواق الإقليمية نموًّا خلال الفترة الحالية في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مجال الحلول التقنية السحابية وتعزيز التعاون الخليجي وتبادل التجارب والخبرات.