"ثقة" و"إذكاء" العمانية تتّفقان على تعزيز التعاون في مجال منظومة مطابقة المنتجات والتقييس والمعايرة القانونية

وأكد "الفلاج" أن الرغبة لدى الطرفين في التعاون المشترك عززت من المضي قدمًا نحو العمل في مجال مطابقة المنتجات للمساعدة بالوصول إلى جهات تقويم المطابقة حول العالم، بهدف رفع مستوى المنتجات الآمنة وتقليل الوقت وتسريع الإجراءات لفسح المنتجات، انطلاقًا من سلطنة عمان وصولًا إلى التعاون مع دول الخليج بهدف تحقيق التكامل الإلكتروني وترسيخ التعاون الخليجي الدائم في نمو خدمات الأعمال الرقمية، ونسعد في شركة ثقة بتسخير قدراتنا التقنية لتمكين الازدهار الرقمي للجميع بالتعاون مع مجموعة اذكاء.