دهانات الجزيرة راعياً ذهبياً بمهرجان الزهور والحدائق في ينبع الصناعية

تألقت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كراعٍ ذهبي في مهرجان الزهور والحدائق لعام 2024، الذي أطلقته الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدينة ينبع الصناعية من 15 فبراير الحالي ويستمر حتى 9 مارس المقبل، مضيفةً لمسة من التميز والإبداع لهذا الحدث الساحر، والذي ساهم فيه تطوّع أكثر من 2000 شاب وشابة سعوديين متخصصين.