دهانات الجزيرة راعياً ذهبياً بمهرجان الزهور والحدائق في ينبع الصناعية

تألقت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كراعٍ ذهبي في مهرجان الزهور والحدائق لعام 2024، الذي أطلقته الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدينة ينبع الصناعية من 15 فبراير الحالي ويستمر حتى 9 مارس المقبل، مضيفةً لمسة من التميز والإبداع لهذا الحدث الساحر، والذي ساهم فيه تطوّع أكثر من 2000 شاب وشابة سعوديين متخصصين.
وتمثّل "دهانات الجزيرة" كراعٍ ذهبي في مهرجان الزهور والحدائق في ينبع مثالاً للتميّز والابتكار، ويعكس هذا التعاون بين الشركة والهيئة الملكية التزامهما المشترك بتعزيز الجمال والإبداع في الفضاء العام، وقد كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، شركة دهانات الجزيرة تقديراً لما بذلته من جهود وتميّز، وتسلّم ممثل الشركة الأستاذ يحيى إبراهيم صيام مدير إدارة التسويق في السعودية ومصر درع التكريم.
وحققت "دهانات الجزيرة" إلهام الحاضرين وجذب إعجاب الزوّار، بجودة منتجاتها والابتكارات التقنية التي قدمتها بشكل جمالي وإبداعي على أرضيات المهرجان، وذلك من خلال منتجها المخصص لتخطيط الأرضيات "الجزيرة أفرو"، مما أضاف للمهرجان روحاً من الفن والبهجة، فيما تعتبر مشاركتها في هذا الحدث السنوي بمثابة خطوة مهمة لتعزيز الجمال نحو بيئة طبيعية ومستدامة.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من عشاق الطبيعة والهواة والعائلات، الذين حرصوا على استكشاف عالم الزهور والنباتات في هذا الحدث الفريد والمشوّق، مما جعله يحظى بإقبال كبير وتفاعل إيجابي من الحضور، الذين استمتعوا بجولات استكشافية على حافلات مخصصة داخل المهرجان ليتنقلوا بكل سلاسة وأريحية حول التلال والمرافق المخصصة للنباتات والفعاليات المتنوعة والألوان الزاهية، التي عكست رونق الطبيعة المدهشة.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 750 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.