تقلبات في درجات الحرارة ونشاط للرياح وفرص لبعض الأمطار خلال الأيام القادمة

ويُتوقع بمشيئة الله أن يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى من المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، وتُصبح بذلك أبرد من مُعدلاتها بقليل، ويسود طقس لطيف في المناطق الشمالية ومُعتدل في باقي المناطق، في حين يكون بارداً في ساعات الليل. كما تكون الرياح مُعتدلة السرعة بوجه عام؛ إلا أنها تنشط الأربعاء والخميس وتُصحب بهبات قوية أحياناً وتُثير الأتربة والغبار في مناطق عديدة من المملكة، بالتزامن مع تأثير كتلة هوائية أدفأ من المُعتاد.