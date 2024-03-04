تقلبات في درجات الحرارة ونشاط للرياح وفرص لبعض الأمطار خلال الأيام القادمة

تُبيّن خرائط النمذجة الحاسوبية توقعات بأن تتأثر المملكة العربية السعودية خلال الأيام المُقبلة بتقلبات على صعيد درجات الحرارة في مناطق عِدّة من المملكة، كما تنشط سرعة الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار مع فرص لهطول بعض الأمطار المُتفرقة في بعض المناطق.
ويُتوقع بمشيئة الله أن يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى من المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، وتُصبح بذلك أبرد من مُعدلاتها بقليل، ويسود طقس لطيف في المناطق الشمالية ومُعتدل في باقي المناطق، في حين يكون بارداً في ساعات الليل. كما تكون الرياح مُعتدلة السرعة بوجه عام؛ إلا أنها تنشط الأربعاء والخميس وتُصحب بهبات قوية أحياناً وتُثير الأتربة والغبار في مناطق عديدة من المملكة، بالتزامن مع تأثير كتلة هوائية أدفأ من المُعتاد.
وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار مُتفرقة على العديد من المُرتفعات الجنوبية الغربية وتشتد الأربعاء والخميس وتُصبح مُتفاوتة الغزارة. كما يُحتمل أن تمتد بعض الأمطار المُتفرقة إلى أجزاء من وسط المملكة.