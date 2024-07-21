محليات

جدة.. القبض على مواطن يروّج الحشيش

عبر دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمحافظة
جدة.. القبض على مواطن يروّج الحشيش

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن؛ لترويجه مادةَ الحشيش المخدر، وجرى إيقافُه واتّخاذ الإجراءات النظاميّة بحقّه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية ،و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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