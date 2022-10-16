أكثر من 26 ألف جولة رقابية لرصد مخلفات البناء والحفر في القصيم

وأوضحت أمانة منطقة القصيم أن الجولات الرقابية اليومية لبلديات أمانة القصيم تستهدف رصد مخالفات أسهمت في تشويه المظهر العام ومنها (عدم التزام بعض أصحاب المباني بتسييج مواقع الأعمال الإنشائية، والأعمال خارج التسييج المؤقت، كخلط الأسمنت، ومواد الإنشاء، أو أعمال الحدادة، والنجارة، والتخزين بالشوارع والطرق العامة، وعدم نظافة المواقع خلال فترة العمل أو بعده أو إهمال مخلّفات البناء في مراحل الإنشاء أو الصيانة، أو مخلفات الحفريات، أو رمي مخلفات المباني، وغيرها في أراضي الغير أو المواقع العامة.