"بن دليلة": الذكاء الاصطناعي فوائده عديدة لكن له تحديات.. والحل في التوازن

وأضاف: على سبيل المثال، استشرته في تحاليل طبية، وقدّم لي الاستشارة، كما استفسرت عن بعض النتائج فقدم لي الإرشادات اللازمة، وكذلك استفسرت عن صور الأشعة السينية، وحصلت على إرشادات في هذا الأمر. وبصراحة شديدة، وقفت حائرًا أمام ذلك "المستشار" الذي يعرف كل شيء ويوفر لي ما توصل إليه البشر من معارف. سبحان الله الذي وسع علمه كل شيء وسخر لنا هذه الأداة.