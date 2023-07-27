3 مواعيد لبدء الخريف.. "الحصيني": استمتعوا بـ"الصيف ولياليه" بهذه الطرق

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن بداية فصل الخريف عند منظمة الأرصاد العالمية، في 16 صفر 1445هـ الموافق 1 سبتمبر، وبداية فصل الخريف حسابيًّا عند العرب في 21 صفر 1445هـ الموافق 6 سبتمبر؛ في حين تكون بداية فصل الخريف فلكيًّا 8 ربيع أول 1445هـ الموافق 23 سبتمبر.