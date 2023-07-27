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3 مواعيد لبدء الخريف.. "الحصيني": استمتعوا بـ"الصيف ولياليه" بهذه الطرق

السباحة وأكل الفواكه الصيفية كالحبحب والجح والتمور والشمام من سُبُل المتعة
عبدالعزيز بن محمد الحصيني
عبدالعزيز بن محمد الحصيني

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن بداية فصل الخريف عند منظمة الأرصاد العالمية، في 16 صفر 1445هـ الموافق 1 سبتمبر، وبداية فصل الخريف حسابيًّا عند العرب في 21 صفر 1445هـ الموافق 6 سبتمبر؛ في حين تكون بداية فصل الخريف فلكيًّا 8 ربيع أول 1445هـ الموافق 23 سبتمبر.

ودعا "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، إلى الاستمتاع بفصل الصيف بطرق عدة مثل "السباحة"، و"أكل الفواكه الصيفية كالحبحب والجح والتمور والشمام وغيرها".

وقال: "ليالي الصيف جميلة؛ خاصة خارج المدن وفي الاستراحات والمزارع والبر، مع الحرص على الأوراد الشرعية".

الأرصاد
عبدالعزيز الحصيني
فصل الصيف

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