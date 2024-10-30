فلاورد تتعهد بالتبرع بـ 10% من مبيعات مجموعة أكتوبر الوردي لدعم التوعية بسرطان الثدي في السعودية

تواصل فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، التزامها برفع الوعي ودعم مرضى سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي من خلال تخصيص 10% من مبيعات مجموعة أكتوبر الوردي في المملكة العربية السعودية لصالح جمعية زهرة لسرطان الثدي.
خلال شهر أكتوبر، شاركت فلاورد في مجموعة من الأنشطة لدعم التوعية بسرطان الثدي. حيث تعاونت مع جمعية زهرة في تزيين حفل العشاء الذي أقيم برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حيث قدمت تنسيقات ورود لتزيين الطاولات في الحفل الذي أقيم في الأول من أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت فلاورد مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام بتوزيع 200 وردة وردية على الطالبات لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي. كما نظمت فلاورد ورش عمل لتنسيق الورود في المدينة المنورة يوم 19 أكتوبر بمقهى بلوم روستري، وفي جدة يوم 27 أكتوبر بمقهى كوكنت، وقدمت خلالها الورود والهدايا للمرضى.
وفي ختام الشهر، شاركت فلاورد في مسيرة التوعية بسرطان الثدي مع جمعية زهرة في جامعة الملك سعود يوم 26 أكتوبر، حيث وزعت 2000 وردة وردية وقدمت فازات وردية لتزيين طاولات الفعالية.
كما قامت فلاورد برعاية مبادرة مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) لتوعية الموظفات بسرطان الثدي وبأهمية الاكتشاف المبكر، وقدمت 300 وردة وردية للموظفات في 28 أكتوبر.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، السيد عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن فخورون بدعم جمعية زهرة من خلال حملتنا لأكتوبر الوردي والمشاركة في مبادرات مؤثرة في جميع أنحاء المملكة. نأمل أن تلهم هذه الجهود الآخرين لدعم قضية مكافحة سرطان الثدي."
من خلال هذه المبادرات، تؤكد فلاورد التزامها المستمر بدعم القضايا الاجتماعية الهامة وتقديم حلول هدايا فاخرة لعملائها.
فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.