وجهة مسار تعلن أسماء الفائزين في مسابقة صورة #في_حب_مكة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار؛ المالك والمطور لوجهة مسار، وبالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عن الصور الفائزة بالنسخة الأولى لمسابقة صورة #في_حب_مكة للتصوير الفوتوغرافي، التي تهدف إلى تعزيز البعد الجمالي والبصري لمكة المكرمة بمشاركة المصورين والمهتمين بهذا المجال، إضافة إلى دعم الحراك الإبداعي والمجتمع الفني وتوظيف إبداعاتهم المرئية للتعبير عن حب مكة. حيث تم تسليم الجوائز الخاصة بالمسابقة في احتفالية خاصة أقيمت في مقر الشركة بهذه المناسبة. هذا وشهدت مسابقة صورة #في_حب_مكة العديد من المشاركات من داخل وخارج المملكة التي وصلت لأكثر من 400 مشاركة ضمن مسارات المسابقة الثلاثة؛ وهي مسار (المعالم والأماكن التاريخية) ومسار (الحياة في مكة) والمسار الثالث (الروحانيات).