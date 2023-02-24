"الجدعان" يشارك في ندوة "البنية التحتية الرقمية" ضمن أعمال "العشرين"

واستهدفت الندوة، التي حظيت بمشاركة وحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، مناقشة وبحث سبل مساهمة البنية التحتية الرقمية العامة في تعزيز الابتكار والنمو الشامل وبناء المرونة وتعزيز كفاءة الحوكمة.