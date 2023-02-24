"الجدعان" يشارك في ندوة "البنية التحتية الرقمية" ضمن أعمال "العشرين"

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أمس، بمدينة بنجالور الهندية، في ندوة "البنية التحتية الرقمية العامة للابتكار والمرونة والنمو الشامل والحوكمة الفعّالة"، على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.
واستهدفت الندوة، التي حظيت بمشاركة وحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، مناقشة وبحث سبل مساهمة البنية التحتية الرقمية العامة في تعزيز الابتكار والنمو الشامل وبناء المرونة وتعزيز كفاءة الحوكمة.
وتناول المتحدثون عددًا من الموضوعات المهمة؛ ومنها: دور البنية التحتية الرقمية العامة في المساهمة في تعزيز الابتكار والمرونة والنمو الشامل والحوكمة الفعّالة، وتأثير البنية التحتية الرقمية العامة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة لتعظيم الاستفادة منها في إطلاق إمكانات تحقيق النمو الكامل.
وتبادل المشاركون تجاربهم في دعم توسيع نطاق البنية التحتية الرقمية العامة على مستوى الاقتصاد العالمي، واستعرضوا التحديات والفرصَ المحيطة بها، وأكدوا الحاجة إلى السعي نحو توسيع نطاقها للاستفادة منها بشكْلٍ أفضل، خاصة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.