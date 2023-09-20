كم يبلغ متوسط استهلاك المواطن السعودية للشوكولاتة سنوياً؟!

وأشارت إحصائيات شركة الأبحاث والإحصاءات الأمريكية "AstuteAnalytica" إلى أن سوق الشوكولاتة في المملكة يشهد نموًا سريعًا، متأثرًا بالتحول الرقمي، حيث زادت المبيعات عبر الإنترنت بأكثر من 50% بفضل منصات التجارة الإلكترونية المتقدمة ووسائل الدفع الإلكترونية والمبادرات التسويقية المستهدفة، وأن نحو 85% من مستخدمي الإنترنت السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا قاموا بعملية شراء عبر الإنترنت على الأقل في عام 2022.