كم يبلغ متوسط استهلاك المواطن السعودية للشوكولاتة سنوياً؟!

أظهرت إحصائيات حديثة لعام 2023، إن الاستهلاك السنوي للشوكولاتة للفرد الواحد في السعودية يبلغ حاليًا نحو 1.5 كيلوجرام، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 7 كيلوجرامات.
ويستهلك الأفراد في السعودية نحو 30% من إجمالي استهلاك الشوكولاتة في المنطقة، مما يجعل المملكة أكبر سوق للشوكولاتة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبلغت إيرادات سوق الشوكولاتة في المملكة العربية السعودية 990.31 مليون دولار أمريكي عام 2022، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى مليار ونصف بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.86% خلال الفترة المتوقعة من 2023 إلى 2031.
وأشارت إحصائيات شركة الأبحاث والإحصاءات الأمريكية "AstuteAnalytica" إلى أن سوق الشوكولاتة في المملكة يشهد نموًا سريعًا، متأثرًا بالتحول الرقمي، حيث زادت المبيعات عبر الإنترنت بأكثر من 50% بفضل منصات التجارة الإلكترونية المتقدمة ووسائل الدفع الإلكترونية والمبادرات التسويقية المستهدفة، وأن نحو 85% من مستخدمي الإنترنت السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا قاموا بعملية شراء عبر الإنترنت على الأقل في عام 2022.