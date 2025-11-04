المملكة تستضيف "المؤتمر الدولي للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية".. مطلع ديسمبر القادم

وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية استكمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات المؤتمر، الذي يستعرض أحدث التطورات والابتكارات العلمية والحلول في الكشف والحماية في هذا المجال، بما يسهم في تطوير قدرات الدول الأعضاء وتعزيز استدامة منظومات الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي، وتحديد أولويات العمل المستقبلية لتطوير منظومات الطوارئ وفقًا للمتغيرات العالمية المتسارعة.