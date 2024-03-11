فعاليات وبرامج منوعة.. مدارس "تعليم الرياض" تحتفي بيوم العلَم

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن إبراز الاحتفاء بيوم العلَم؛ يأتي امتثالًا للأمر الملكي الكريم، وتأكيدًا لتعزيز قِيَم المواطنة والانتماء، وبما يشكله العلَم من دلالات رمزية تعكس النماء والرخاء الذي تعيشه دولتنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله.