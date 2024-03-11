فعاليات وبرامج منوعة.. مدارس "تعليم الرياض" تحتفي بيوم العلَم

تحتفي مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم العلَم 2024م، الذي يصادف 11 مارس من كل عام بعدد من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن إبراز الاحتفاء بيوم العلَم؛ يأتي امتثالًا للأمر الملكي الكريم، وتأكيدًا لتعزيز قِيَم المواطنة والانتماء، وبما يشكله العلَم من دلالات رمزية تعكس النماء والرخاء الذي تعيشه دولتنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أعدت خطة إعلامية للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تضمنت إعداد رسائل اتصالية ومواد إعلامية متنوعة، إضافة إلى تفعيل حسابات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس في منصات التواصل الاجتماعي بنشر العديد من المواد الاتصالية والإعلامية المختلفة.
وأشار الثميري إلى أن فعاليات الاحتفاء تستمر لمدة أسبوع بدأت من 9 مارس؛ للتعريف بالمناسبة انطلاقًا من قيمة العلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها.