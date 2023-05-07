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وصول سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة وعلى متنها 226 شخصاً ممن تم إجلاؤهم

"آل علي": خدمات ومتابعة واستقبال للقادمين بالورود
وصول سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة وعلى متنها 226 شخصاً ممن تم إجلاؤهم
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

وصلت قبل قليل إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة قادمة من بورتسودان سفينة جلالة الملك أبها، وعلى متنها 226 راكباً جميعهم من الجنسية اليمنية الذين تم إجلاؤهم من السودان.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات البحرية عقيد بحري ركن علي بن حسن آل علي لـ"سبق"، أن سفن جلالة الملك تقوم بتقديم الخدمات لمن يتم إجلاؤهم منذ خروجهم من ميناء بورتسودان، من غذاء ودواء وغيرها حتى يتم وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية ثم يتم استقبالهم من قبل منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية بالورود مع وجود سيارات الإسعاف والكوادر الطبية المتنوعة لتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين، ثم يتم بعد ذلك نقلهم عبر حافلات إلى مقر إقامتهم، وبعد ذلك تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع سفارات بلادهم والمنظمات الدولية لنقلهم إلى بلدانهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بمتابعة من سمو ولي العهد حفظه الله، وسمو وزير الدفاع لتذليل كافة الصعاب والعقبات.

السودان
قاعدة الملك فيصل البحرية
سفينة جلالة الملك أبها

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