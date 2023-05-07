وصول سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة وعلى متنها 226 شخصاً ممن تم إجلاؤهم

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات البحرية عقيد بحري ركن علي بن حسن آل علي لـ"سبق"، أن سفن جلالة الملك تقوم بتقديم الخدمات لمن يتم إجلاؤهم منذ خروجهم من ميناء بورتسودان، من غذاء ودواء وغيرها حتى يتم وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية ثم يتم استقبالهم من قبل منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية بالورود مع وجود سيارات الإسعاف والكوادر الطبية المتنوعة لتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين، ثم يتم بعد ذلك نقلهم عبر حافلات إلى مقر إقامتهم، وبعد ذلك تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع سفارات بلادهم والمنظمات الدولية لنقلهم إلى بلدانهم.