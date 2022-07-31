مؤتمر طب العيون السعودي يمدد فرصة تقديم الملخصات العلمية إلى 10 أغسطس

أعلنت اللجنة العلمية لمؤتمر طب العيون السعودي 2022 الذي s,t تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون في فندق الريتزكارلتون بمدينة جدة خلال المدة من 10 - 12 نوفمبر القادم بالتعاون مع مستشفى الحرس الوطني ومستشفى العيون بجدة بالتزامن مع مؤتمر البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون، عن تمديد فرصة التقديم للملخصات العلمية لهذا المؤتمر الدولي قبل الموعد النهائي 10 أغسطس 2022م.
يُذكر أن مؤتمر طب العيون السعودي س,t يستعرض أحدث التطورات في العديد من تخصصات طب وجراحة العيون من أبرزها الشدفة الأمامية, وإعتام عدسة العين والقرنية والجراحة الانكسارية، والشبكية، والتهاب القزحية، وطب عيون الأطفال والحول، بالإضافة إلى تخصصات علم الوراثة، وأعصاب العين، والجلوكوما، وتجميل العين، والبصريات.