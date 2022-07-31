مؤتمر طب العيون السعودي يمدد فرصة تقديم الملخصات العلمية إلى 10 أغسطس

يُذكر أن مؤتمر طب العيون السعودي س,t يستعرض أحدث التطورات في العديد من تخصصات طب وجراحة العيون من أبرزها الشدفة الأمامية, وإعتام عدسة العين والقرنية والجراحة الانكسارية، والشبكية، والتهاب القزحية، وطب عيون الأطفال والحول، بالإضافة إلى تخصصات علم الوراثة، وأعصاب العين، والجلوكوما، وتجميل العين، والبصريات.