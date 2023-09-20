6 نصائح من المرور.. كيف تتصرف في حال انفجار إطار المركبة خلال القيادة؟

أعاد المرور السعودي التعريف بالطريقة السليمة والآمنة للتعامل مع مفاجأة انفجار الإطار أثناء القيادة؛ للحفاظ على سلامة قائد المركبة ومستخدمي الطريق.
وبيّن المرور في فيديوجراف توعوي نشره على حسابه بمنصة "إكس" الخطوات التي يجب على قائد المركبة الالتزام بها لحظة انفجار الإطار بشكل مفاجئ؛ وأبرزها القبض على عجلة القيادة بإحكام؛ للسيطرة على اتجاه المركبة، ورفع القدم عن دواسة الوقود، وتشغيل إشارة الطوارئ "الفلشر".
ونبّه إلى ضرورة عدم الضغط على المكابح "الفرامل" نهائيًا، والتأكد من خلوّ الطريق ناحية اليمين، ثم الاتجاه للمسار الأيمن بالتدريج.