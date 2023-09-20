6 نصائح من المرور.. كيف تتصرف في حال انفجار إطار المركبة خلال القيادة؟

وبيّن المرور في فيديوجراف توعوي نشره على حسابه بمنصة "إكس" الخطوات التي يجب على قائد المركبة الالتزام بها لحظة انفجار الإطار بشكل مفاجئ؛ وأبرزها القبض على عجلة القيادة بإحكام؛ للسيطرة على اتجاه المركبة، ورفع القدم عن دواسة الوقود، وتشغيل إشارة الطوارئ "الفلشر".