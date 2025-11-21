شتاء المدينة المنورة.. موسم ثقافي وسياحي يعانق التاريخ والترفيه
تشهد المدينة المنورة في الفترة الحالية حراكًا ثقافيًا وسياحيًا واسعًا ضمن موسم "شتاء المدينة"، الذي يقدم مزيجًا متنوعًا من الفعاليات والبرامج الموجهة لجميع أفراد العائلة، في مواقع مختلفة داخل المدينة وخارجها على امتداد أشهر عدة. ويجسّد الموسم هوية المدينة العريقة من خلال الجمع بين أصالة التاريخ وروح الترفيه الحديث، مع إتاحة الفرصة للزوار للتعرّف على جوانب جديدة من جمال المدينة ومعالمها المتنوعة.
فعاليات عائلية وبرامج للأطفال
يحضر الأطفال والعائلات بقوة ضمن برنامج الموسم عبر مجموعة من الأنشطة التعليمية والفنية المستمرة؛ حيث تُقام فعالية يوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً، إلى جانب برنامج "خلف الكواليس" الممتد من 9 أكتوبر حتى 5 مارس لتعريف الأطفال بعالم الإبداع والفنون من منظور تفاعلي.
كما تشمل الفعاليات برنامج القراءة التفاعلية للطفل من 9 أكتوبر إلى 29 يناير، وبرنامج "رف الحكايات" من 25 نوفمبر إلى 18 ديسمبر لتنمية الخيال والارتباط بالكتاب، إضافة إلى برنامج "مفاتيح رمضان" المستمر حتى 5 مارس لتعريف الأطفال بقيم الشهر الفضيل. وتأتي فعالية "فرسان الوصية" من 1 أكتوبر إلى 28 فبراير لدعم مهارات اليافعين في الفروسية والرماية في إطار يجمع بين المتعة وصقل القدرات.
مسارات ثقافية ومعرفية
يقدّم الموسم مجموعة من الأنشطة الثقافية التي تبرز المكانة العلمية والتاريخية للمدينة المنورة، من بينها فعالية "طيبة والعالم.. جسر من نور" الممتدة من 9 أكتوبر حتى 15 يناير، والتي تستعرض ارتباط المدينة بالعالم من خلال محتوى بصري وثقافي متنوع.
كما يستضيف الموسم المؤتمر الدولي للغة العربية والعلوم التطبيقية "تمكين وتكامل" في 9 و10 نوفمبر بمشاركة نخبة من المتخصصين، إضافة إلى فعالية "تجربة السيرة: الرحلة إلى قباء" التي تعرّف الزوار بمسارات السيرة النبوية ومعالمها، إلى جانب المعارض الفنية والبيوت التراثية ضمن مسار الثقافة في خريطة الموسم.
وجهات ومقاصد سياحية على مدار الساعة
ويتضمن الموسم عددًا من الوجهات المفتوحة التي تستقبل الزوار على مدار اليوم، من أبرزها "ممشى الشتاء" الذي يستقبل زواره منذ 1 نوفمبر من الخامسة مساءً حتى الثانية صباحًا، في أجواء تجمع المطاعم والمقاهي والجلسات الخارجية.
كما تستمر "واحة ميلاف" في استقبال الزوار طوال اليوم، مقدمةً منطقة ضيافة وترفيه متكاملة، إلى جانب "مقصد قباء" و"وسط المدينة" اللذين يعكسان الهوية العمرانية والتجارية عبر أسواق حديثة بطابع تراثي. وينطلق "المقصد الشتوي" ابتداءً من 15 نوفمبر من الخامسة مساءً حتى الثالثة صباحًا، بينما تقدم فعالية "سمرة" الممتدة حتى 1 مايو تجربة ليلية تعبّر عن روح الضيافة المدينية.
مغامرات وتجارب خارجية
ويحظى عشاق الطبيعة والمغامرة بسلسلة من التجارب الميدانية، من بينها فعالية "هايك البراكين" في 20 نوفمبر، التي تصحب المشاركين في جولة بين التضاريس البركانية المحيطة بالمدينة، وجولة العلا الممتدة حتى 10 فبراير للتعرّف على إحدى أبرز الوجهات التاريخية في السعودية.
كما تقدم "جولة استكشاف حرة المدينة المنورة" المستمرة حتى 30 مايو تجربة معرفية حول تكوينات الحرة البركانية، إلى جانب تجارب "جبل أحد" و"درب الغزوات" التي توفر مسارات تاريخية للتعريف بمعالم بدر وأحد.
أسواق وفعاليات مجتمعية
وفي سياق دعم الحراك الاقتصادي، ينطلق "سوق العيون" في 25 نوفمبر من الخامسة مساءً حتى الواحدة صباحًا، مقدمًا منتجات محلية وحرفًا يدوية في أجواء مفتوحة. كما يوفر "بستان المستظل"، الممتد منذ 1 أكتوبر، مساحة طبيعية للجلسات العائلية والتنزه بين النخيل.
موسم شامل يجمع المتعة والثقافة
ويجسّد موسم "شتاء المدينة" في مجمله تنوعًا وتكاملًا في الأنشطة، بما يعزّز مكانة المدينة المنورة كوجهة سياحية وثقافية شتوية تستقطب مختلف الفئات، مقدمًا تجربة متكاملة تعيد اكتشاف جمال المدينة في تاريخها وطبيعتها وثقافتها، وتمنح الزوار ذكريات راسخة في الوجدان.