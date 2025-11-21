شتاء المدينة المنورة.. موسم ثقافي وسياحي يعانق التاريخ والترفيه

تشهد المدينة المنورة في الفترة الحالية حراكًا ثقافيًا وسياحيًا واسعًا ضمن موسم "شتاء المدينة"، الذي يقدم مزيجًا متنوعًا من الفعاليات والبرامج الموجهة لجميع أفراد العائلة، في مواقع مختلفة داخل المدينة وخارجها على امتداد أشهر عدة. ويجسّد الموسم هوية المدينة العريقة من خلال الجمع بين أصالة التاريخ وروح الترفيه الحديث، مع إتاحة الفرصة للزوار للتعرّف على جوانب جديدة من جمال المدينة ومعالمها المتنوعة.