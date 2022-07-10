المياه الوطنية تضخّ 700 ألف م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر خلال 24 ساعة

وأكدت أنه وبفضل من الله لم يتم تسجيل أي انقطاعات مؤثرة في العمليات التشغيلية، وعدم رصد أي حالات تؤثر على تلك العمليات، مؤكدة استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ -لا سمح الله- وفقاً للممارسات المهنية وتبعًا للتدابير الصحية المطبقة.