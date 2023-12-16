"يزيد الراجحي" يتصدّر المرحلة الأولى من "رالي جدة" بالجولة الختامية لبطولة الراليات الصحراوية

وانطلق السائقون، أمس، في المرحلة الأولى للرالي في محافظة رابغ لمسافة "464" كم "217 لمرحلتَي الربط و"247" للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت"، وحلّ "الراجحي" في صدارة فئة السيارات "تي 1 بي"، أمام "ليونيل باود"، فيما تصدّر السائق خالد أحمد الفريحي صالح عبدالله العبدالعالي، ترتيب فئة "تي 1"، تلاه في المركز الثاني السائقُ "المشناء الرمالي"، وجاء السائق عبدالله الحيدان في المركز الثالث للفئة، وتصدّر السائق سفيان عبدالعزيز العمر ترتيب فئة "تي 2"، تلاه خالد الهمزاني، وعبدالله دبشي السند.