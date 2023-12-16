"يزيد الراجحي" يتصدّر المرحلة الأولى من "رالي جدة" بالجولة الختامية لبطولة الراليات الصحراوية

تصدّر البطلُ العالمي يزيد الراجحي الترتيبَ العام لفئة السيارات بعد فوزه بالمرحلة الأولى من رالي جدة، الجولة الختامية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية 2023، والتي ينظّمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة.
وانطلق السائقون، أمس، في المرحلة الأولى للرالي في محافظة رابغ لمسافة "464" كم "217 لمرحلتَي الربط و"247" للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت"، وحلّ "الراجحي" في صدارة فئة السيارات "تي 1 بي"، أمام "ليونيل باود"، فيما تصدّر السائق خالد أحمد الفريحي صالح عبدالله العبدالعالي، ترتيب فئة "تي 1"، تلاه في المركز الثاني السائقُ "المشناء الرمالي"، وجاء السائق عبدالله الحيدان في المركز الثالث للفئة، وتصدّر السائق سفيان عبدالعزيز العمر ترتيب فئة "تي 2"، تلاه خالد الهمزاني، وعبدالله دبشي السند.
وتصدّر السائق صالح عبدالله السيف، ترتيب فئة "تي 3"، تلاه في المركز الثاني السائقة "داليا عقيل"، والسائق "نيكولا كافيجلياسو" في المركز الثالث، وحلّ السائق ياسر بن سعيدان في صدارة فئة "تي 4"، أمام معاذ مجدي جريري، وعبدالله الشقاوي، وجاء "تيروهيتو سوجاوارا" في صدارة فئة "تي 5".
وأكمل الدراج "هيثم التويجري" المرحلة الأولى للرالي في صدارة ترتيب فئة الكوادز أمام عبدالعزيز العطوي في المركز الثاني، و"إميل ستكنز" في المركز الثالث، فيما تصدّر الدرّاج عبدالحليم المغيرة ترتيب فئة الدراجات النارية تحت "450 سي سي" أمام مشعل الغنيم في المركز الثاني، وإيهاب الحكيم في المركز الثالث للفئة، وحسم فيليب هورليمان صدارة فئة الدراجات النارية فوق "450 سي سي".
ومن المقرَّر أن تختتم منافسات رالي القصيم 2023، اليوم السبت، بسباق المرحلة الثانية، والتي تقام في خليص بطول "208" كم "99 لمرحلتي الربط، و109 للمرحلة الخاصة"، ليقام بعدها تتويج الفائزين وحفل الختام.
ويشكل رالي جدة تويوتا الجولة الختامية لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، بعدما أقيمت الجولة الأولى في حائل في شهر فبراير الماضي، وأقيمت الجولة الثانية برالي تبوك - نيوم في شهر مايو الماضي، والجولة الثالثة في القصيم في شهر نوفمبر الماضي.