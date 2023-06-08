على هامش اجتماع التحالف ضد "داعش".. فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الإثيوبي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيد ديميكي ميكونين، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المقام في الرياض.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش.
وحضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.