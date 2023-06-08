على هامش اجتماع التحالف ضد "داعش".. فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الإثيوبي

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش.