"التأمينات الاجتماعية": مصروفات المنافع التأمينية تجاوزت 33 مليار ريال

وتجاوزت شهادات مقدار المنافع التي تم إصدارها خلال الفترة أكثر من 740 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية التي تتيح التواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي خلال فترة التقرير أكثر من 175 ألف زيارة، حيث مكّنت الخدمة عملاء المؤسسة الاستفادة من خدمات الفروع افتراضيًا دون زيارة الفرع.