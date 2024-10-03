صور..."معهد العاصمة النموذجي" يحتفي باليوم الوطني الـ 94 ويجسّد قيم الوحدة والولاء

وذكر مشرف الإعلام والنشاط محمد الشهري؛ أن المعهد نفذ حملة إعلامية والتي اشتملت على تفعيل حسابات المعهد، وكذلك جدارية يوم الوطن الإلكترونية وعروض مرئية وتفعيل الشاشات الإعلامية، وكذلك تم نشر مشاعر منسوبي المعهد والطلاب عبر الحسابات، كما فعلت الأقسام الدراسية (الروضة -الإبتدائي-المتوسط-الثانوي) هذه المناسبة بتقديم العديد من الفعاليات على مدار الأسبوعين.