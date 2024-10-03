صور..."معهد العاصمة النموذجي" يحتفي باليوم الوطني الـ 94 ويجسّد قيم الوحدة والولاء

احتفى معهد العاصمة النموذجي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، بحضور المدير العام للمعهد عادل الطخيم ومساعديه للشؤون التعليمية والخدمات، ومدراء الإدارات والأقسام التعليمية ومنسوبي ومنسوبات المعهد بقاعة الشيخ عثمان الصالح.
وشملت الفعاليات مسيرة بعنوان (نحلم ونحقق)، وكذلك معرض فني ثم حفل خطابي وعروضًا مرئية وقصائد وطنية، وكان ختام الحفل بالعرضة السعودية التي تفاعل معها الحضور.
وذكر مشرف الإعلام والنشاط محمد الشهري؛ أن المعهد نفذ حملة إعلامية والتي اشتملت على تفعيل حسابات المعهد، وكذلك جدارية يوم الوطن الإلكترونية وعروض مرئية وتفعيل الشاشات الإعلامية، وكذلك تم نشر مشاعر منسوبي المعهد والطلاب عبر الحسابات، كما فعلت الأقسام الدراسية (الروضة -الإبتدائي-المتوسط-الثانوي) هذه المناسبة بتقديم العديد من الفعاليات على مدار الأسبوعين.
وبهذه المناسبة رفع "الطخيم" التهنئة للقيادة الرشيدة – أيدها الله -وإلى الشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وهي المناسبة التي يستذكر فيها أبناء هذا الوطن البطولات التي خاضها المؤسس ورجاله لجمع الشمل وتوحيد الصف تحت راية ”لا إله إلا الله محمد رسول الله”، حفظ الله بلادنا وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.