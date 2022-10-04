"عقران" لـ"سبق": في معرض الرياض الدولي للكتاب حراك ثقافي وطني يثلج الصدور

قال رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، أن الثقافة عامل أساسي ومهم ورديف لكل تطور، وما نشاهده من حوارات بوجود المثقفين والقامات الإعلامية والعلمية الكبيرة جدًّا في معرض الكتاب فخر كبير لنا جميعًا. وقال: "نحن الآن نخرج من ندوة".
وأضاف "آل عقران" في تصريح خاص لـ"سبق": "نلاحظ كل هذه التطورات بين هذه السنة والسنة الماضية، هنا في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، تنظيم أكبر وتواجد قامات علمية وتاريخية وثقافية وأدبية عالية جدًّا من جميع دول العالم؛ حيث يستضيف المعرض جمهورية تونس الشقيقة كضيف شرف لهذا العام، وهذا شيء نفخر به".
واختتم حديثه قائلًا: "البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام حافل بالفعاليات من ندوات وأمسيات وورش عمل، ويشارك أكثر من 1200 دار نشر من 32 دولة حول العالم، وهذا حراك ثقافي وطني يثلج الصدور".