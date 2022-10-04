"عقران" لـ"سبق": في معرض الرياض الدولي للكتاب حراك ثقافي وطني يثلج الصدور

وأضاف "آل عقران" في تصريح خاص لـ"سبق": "نلاحظ كل هذه التطورات بين هذه السنة والسنة الماضية، هنا في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، تنظيم أكبر وتواجد قامات علمية وتاريخية وثقافية وأدبية عالية جدًّا من جميع دول العالم؛ حيث يستضيف المعرض جمهورية تونس الشقيقة كضيف شرف لهذا العام، وهذا شيء نفخر به".