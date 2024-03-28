عبد العزيز بن سلمان يجتمع بوزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في جدة، اجتماعاً مع معالي مختار باباييف؛ وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان، رئيس المؤتمر التاسع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ (COP29)، الذي سيُعقد في شهر نوفمبر، من هذا العام، في العاصمة الأذربيجانية؛ باكو.