"الاعتماد المهني" يبدأ أعمال الفحص المهني في مصر.. لرفع كفاءة العمالة

ويسهم برنامج الفحص المهني في التأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة لأداء المهنة التي يرغب في العمل بها قبل دخوله سوق العمل السعودي، حيث أصبحت شهادة الفحص المهني متطلبًا أساسيًا لعملية استقدام العمالة المهنية إلى المملكة لعائلات محددة من المهن، والتي يمكن الحصول عليها من أحد مراكز الفحص المعتمدة في بلد العامل -قبل قدومه- بعد اجتياز اختبارين أحدهما نظري والآخر عملي.