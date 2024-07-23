خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.