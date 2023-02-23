مجمع الملك سلمان يطلق المرحلة الثانية من تدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

يُذكر أن مشروع تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها يهدف إلى دعم رؤية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في تحقيق الريادة والمرجعية العالمية في خدمة اللغة العربية؛ من أجل تطوير المعارف والمهارات لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها حول العالم، عن طريق التدريب على المبادئ الأساسية للتدريس الفعال، وفق أفضل الممارسات في ميدان تعليم اللغات، إضافة إلى تطوير المهارات التطبيقية لدى معلمي اللغة العربية لغةً ثانيةً في استعمال الأدوات والتقنيات المناسبة لتعليمها، واستثمار فرص خدمة اللغة العربية وتمكين علومها، وتفعيل أنشطتها عالميًّا.