تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث

بعد ذلك، ألقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان كلمة جاء فيها: استمَدادًا من قِيَم ديننا الإسلامي الحنيف، طالما دأب ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الأبرار من بعده وصولًا إلى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حشد إمكانياتها من أجل خدمة القضايا الإنسانية ومد يد العون لرفع المعاناة عن المتضرر وإغاثة الملهوف أينما وجدت الحاجة، دون تمييز عرقي أو ديني، وقد بلغ حجم المساعدات التي قدمتها المملكة 95 مليار دولار أمريكي، استفادت منها 160 دولة حول العالم عبر 7 عقود.