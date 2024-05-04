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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية

على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقدة في عاصمة جمهورية جامبيا بنجول.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.

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