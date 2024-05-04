وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقدة في عاصمة جمهورية جامبيا بنجول.