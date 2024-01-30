نائب أمير مكة يرعى المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين

وتصل قيمة سوق الأغذية في المملكة نحو "153" مليار ريال، ويعدُّ هذا القطاعُ من أكبر القطاعات في المملكة العربية السعودية، وتمثّل مصانع المنتجات الغذائية "14%" من إجمالي عدد المصانع في المملكة؛ إذ بلغ عددُ مصانع الأغذية في العام 2021م، "1183" مصنعًا، وفي ذات العام بلغ حجم استهلاك المواد الغذائية "221" مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى "6%"، ويصل حجم الاستثمارات في قطاع المنتجات الغذائية إلى "88.191" مليار ريال، تشكّل نسبة "612%" من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.