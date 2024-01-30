نائب أمير مكة يرعى المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين

يرعى نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، غدًا؛ انطلاقَ أعمال المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، ويستمرّ حتى السبت الثالث من فبراير.
ويتيح المؤتمرُ السعودي الدولي للإعاشة، الذي تنظّمه مؤسسة المنصة المتميزة لإقامة وتنظيم المعارض، بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة ممثلة في لجنة التغذية والإعاشة؛ الفرصةَ للمشاركين والزوّار منصة لتبادل الخبرات في صناعة الغذاء، وتقديم خدمات التغذية لضيوف الرحمن والموردين، والتعرّف على أحدث الخدمات والتقنيات في هذا المجال، فضلًا عن إتاحة الفرص لتأسيس أعمال جديدة ومربحة، وزيادة التسويق، وتبادل الخبرات، والتجارب بين الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية، والمشروبات، والضيافة، وحلولها.
وتتركّز محاور المؤتمر في التغذية في الحج والعمرة، وسلامة الغذاء وتقنيات حفظ الغذاء والحماية من التلوث، والتثقيف الصحي، كما تتضمّن الفعاليات ورش عمل يديرها مختصّون حول الأعمال اللوجستية، وتدوير النفايات، وريادة الأعمال في مجال التغذية، وإدارة المطاعم، وإدارة التكاليف.
وتصل قيمة سوق الأغذية في المملكة نحو "153" مليار ريال، ويعدُّ هذا القطاعُ من أكبر القطاعات في المملكة العربية السعودية، وتمثّل مصانع المنتجات الغذائية "14%" من إجمالي عدد المصانع في المملكة؛ إذ بلغ عددُ مصانع الأغذية في العام 2021م، "1183" مصنعًا، وفي ذات العام بلغ حجم استهلاك المواد الغذائية "221" مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى "6%"، ويصل حجم الاستثمارات في قطاع المنتجات الغذائية إلى "88.191" مليار ريال، تشكّل نسبة "612%" من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.