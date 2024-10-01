بينها "شهب الجباريات".. شهر أكتوبر يشهد مجموعةً من الظواهر الفلكية الاستثنائية

يربط علماءُ ومتخصّصون فلكيون بين حلول شهر أكتوبر وحدوث الكثير من الظواهر الفلكية الفريدة؛ أبرزها كسوف الشمس، وقمر الصيد، وشهب الجباريات، واقترانات الكواكب والنجوم.
وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: إن أولى تلك الظواهر ستظهر غدًا الأربعاء، وتتمثّل في كسوف حلقي للشمس، يحدث عندما يكون القمر في منطقة الأوج "المنطقة البعيدة عن الأرض في المدار" بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم، مكونًا "حلقة النار" كما يسمونه، أو "الكسوف الحلقي".
وأضاف: في 5 أكتوبر سيتراءى القمر مقترنًا مع كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية"؛ حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب، بحيث نرى كوكب الزهرة يجاور القمر في السماء، وسيظلان حتى بداية غروبهما في الساعة الثامنة مساءً تقريبًا.
أما في السابع من أكتوبر فسيتراءى القمر مقترنًا مع النجم العملاق "قلب العقرب" ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء؛ حيث يكون القمر بجوار ذلك النجم، ويترافقان معًا في السماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب في التاسعة مساءً تقريبًا.
وفي 10 أكتوبر سيتراءى القمر مع نجم "أنتاريس"، وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ10 أضعاف، ويبعد عن الأرض قرابة 600 سنة ضوئية، وسيكون ذلك اليوم موعدًا لطور التربيع الأول للقمر، بحيث يرى القمر في منتصف مساره في السماء وقت غروب الشمس تقريبًا، وتبلغ نسبة لمعانه 50%.
وواصل يقول: في 14 أكتوبر سيقترن القمر مع كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية"؛ حيث سيتجاوران بالسماء بعد غروب الشمس مباشرة، وسيظلان حتى بداية غروب المشهد في الرابعة صباحًا تقريبًا من صباح اليوم التالي.
أما في 17 أكتوبر فسيكتمل القمر "بدر ربيع الآخر" كامل الاستدارة وبنسبة لمعان 100%، وسيشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظلّ بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.
وفي 19 من أكتوبر سيشرق كوكب المريخ "الكوكب الأحمر" عند منتصف الليل تقريبًا مقترنًا مع النجم "بولوكس" في برج الجوزاء-التوأم؛ حيث سيتجاوران في السماء باتجاه الشرق، وسيظلان إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس في صباح اليوم التالي.
وأشار إلى أنه في 20 أكتوبر سيشرق القمر في ذلك اليوم في الثامنة مساءً تقريبًا مقترنًا مع الحشد النجمي Pleiades "الثريا أو الأخوات السبعة"، وسيظل الاقتران مرئيًّا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالي.
ولفت إلى أنه في 21 أكتوبر ستنير شهب الجباريات السماء، وهي من الزخات الشهابية المتوسطة؛ حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابًا في الساعة عند الذروة، ويحدث ذلك نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.
أما في 24 أكتوبر فسيتراءى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الثاني؛ حيث سيشرق متأخرًا بعد منتصف الليل، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علمًا بأن الجزء المضيء من القمر يشير دائمًا إلى اتجاه الشمس حتى لو كانت الشمس تحت الأفق، ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبًا عند شروق الشمس.
وقال: إن نفس اليوم 24 أكتوبر سيشهد شروق القمر في الساعة 11:45 مساءً تقريبًا مقترنًا مع كوكب المريخ "الكوكب الرابع بعدًا عن الشمس"، وفي نفس الوقت سيكون القمر مقترنًا مع النجم بولوكس، في برج الجوزاء-التوأم، وهو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.
وواصل الدكتور "تادرس" حديثه يقول: في 25 أكتوبر سيشرق القمر بعد الـساعة الواحدة صباحًا، مقترنًا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، لكن لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة، لا بد من استخدام تلسكوب.
ولفت إلى أن آخر الظواهر الفلكية لشهر أكتوبر ستحدث يوم 26؛ حيث سيقترن كوكب الزهرة مع النجم العملاق "أنتاريس" بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم، وهذا الاقتران سيظل مرئيًّا بالعين حتى غروب المشهد في الـ7:50 مساءً تقريبًا.