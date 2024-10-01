بينها "شهب الجباريات".. شهر أكتوبر يشهد مجموعةً من الظواهر الفلكية الاستثنائية

وقال: إن نفس اليوم 24 أكتوبر سيشهد شروق القمر في الساعة 11:45 مساءً تقريبًا مقترنًا مع كوكب المريخ "الكوكب الرابع بعدًا عن الشمس"، وفي نفس الوقت سيكون القمر مقترنًا مع النجم بولوكس، في برج الجوزاء-التوأم، وهو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.