"هيئة الترفيه" تبدأ تقديم خدماتها عبر منصة "المركز السعودي للأعمال"

وتسعى الهيئة في هذا الصدد إلى تحقيق انتشار أوسع والوصول إلى المستثمرين وقطاع الأعمال عبر تقديم خدماتها المختلفة عبر المنصة، وتشمل المرحلة الأولى التي بدأت اليوم إتاحة تراخيص أنشطة تشغيل المرافق الترفيهية، وإدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية، وشهادات اعتماد إدارة الحشود، على أن يتم استكمال باقي الخدمات والتراخيص خلال المرحلة القادمة.