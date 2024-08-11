"هيئة الترفيه" تبدأ تقديم خدماتها عبر منصة "المركز السعودي للأعمال"

أعلنت الهيئة العامة للترفيه "GEA" عن بدْء تقديم خدماتها الموجهة لقطاع الأعمال عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال، في خطوة تهدف إلى تحقيق التكامل مع المركز الذي يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة بها؛ وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وتسعى الهيئة في هذا الصدد إلى تحقيق انتشار أوسع والوصول إلى المستثمرين وقطاع الأعمال عبر تقديم خدماتها المختلفة عبر المنصة، وتشمل المرحلة الأولى التي بدأت اليوم إتاحة تراخيص أنشطة تشغيل المرافق الترفيهية، وإدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية، وشهادات اعتماد إدارة الحشود، على أن يتم استكمال باقي الخدمات والتراخيص خلال المرحلة القادمة.
وتعدّ هذه الخطوة استكمالًا لعمل الهيئة على إجراء الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة؛ بهدف الإسهام في تحقيق المزيد من النمو في تسهيل ممارسة الأعمال في القطاع الترفيهي الذي يحظى بدعم من القيادة الرشيدة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.