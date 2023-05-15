"البندول ورحلة الشمس".. "الزعاق": لم ندخل مرحلة الحر فعلياً لهذا السبب

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إإن الشمس تنطلق في رحلة سنوية من الشمال إلى الجنوب، على شكل بندول، مشيراً إلى أن وصولها إلى أقصى ميل لها شمالاً، هو موعد دخول الصيف فلكياً (22) من يونيو، أما وصولها إلى أدنى ميل لها جنوبا، هو موعد دخول الشتاء الفلكي (22) من ديسمبر؛ أي أننا حتى الآن لم ندخل مرحلة الحر فعلياً.
وأضاف "الزعاق"؛ أن مرور الشمس على خط الاستواء يكون في مرحلة الاعتدال الربيعي والخريفي؛ حيث تمر بأجزاء من اليمن وسلطنة عُمان والسعودية والإمارات خلال رحلة صعودها وهبوطها كمناطق عبور في رحلتها السنوية ما يؤدي إلى سرعة تقلبات مناخ تلك المناطق في تلك الفترة بسبب التباين بين درجات الحرارة العظمى والصغرى والفوارق الضغطية ولا تستقر أجواؤها إلا بعد أن تنصرف الشمس.
وتابع موضحاً بمقولة العامة "لا حر إلا بعد الانصراف"، وقتها يبدأ هبوب الرياح الصيفية المسماة رياح السموم".