"البندول ورحلة الشمس".. "الزعاق": لم ندخل مرحلة الحر فعلياً لهذا السبب

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إإن الشمس تنطلق في رحلة سنوية من الشمال إلى الجنوب، على شكل بندول، مشيراً إلى أن وصولها إلى أقصى ميل لها شمالاً، هو موعد دخول الصيف فلكياً (22) من يونيو، أما وصولها إلى أدنى ميل لها جنوبا، هو موعد دخول الشتاء الفلكي (22) من ديسمبر؛ أي أننا حتى الآن لم ندخل مرحلة الحر فعلياً.