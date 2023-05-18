"صيف العارضة" يدفع مستفيدي مشروع المياه إلى استخدام الصهاريج

وقال محمد عايل من قرية القبر، إنهم تفاجؤوا بعد العيد بتغيير أوقات الضخ، مشيرًا إلى أنه كان في الأسبوع مرة، أي كل جمعة، وذلك بواقع أربع مرات في الشهر، غير أن الأمر تغير وأصبح الضخ في منتصف الأسبوع أي بعد عشرة أيام، موضحًا أن الأمر دفع بعضهم، بمن فيهم هو، إلى استخدام الصهاريج لسد احتياجاتهم من المياه.