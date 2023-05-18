"صيف العارضة" يدفع مستفيدي مشروع المياه إلى استخدام الصهاريج

اشتكى مواطنون في بعض قرى محافظة العارضة شرق منطقة جازان، بالتزامن مع دخول فصل الصيف، من ضعف ضخ مشروع المياه وتقليصه من أربع مرات في الشهر إلى ثلاث مرات بواقع مرة كل عشرة أيام، بحسب ما ذكروا، موضحين أن بعضهم استعان بالصهاريج خلال الأسبوع الماضي لسد النقص، لافتين إلى أنهم تواصلوا مع الفرع دون جدوى أو فائدة، حيث اكتفى بالرد عليهم بطلب الرفع ببلاغ.
وتفصيلاً بيّن عددٌ من سكان قرى تقع جنوب المحافظة لـ"سبق"، أن معاناتهم مع مشروع المياه بدأت مع دخول فصل الصيف، مشيرين إلى أنه تم تقليص ساعات وأيام الضخ، مما دفع بعضهم إلى استخدام الصهاريج لسد حاجتهم من المياه مع وجود المشروع، والذي رصدت له ميزانية تصل إلى 160 مليون ريال.
وقال محمد عايل من قرية القبر، إنهم تفاجؤوا بعد العيد بتغيير أوقات الضخ، مشيرًا إلى أنه كان في الأسبوع مرة، أي كل جمعة، وذلك بواقع أربع مرات في الشهر، غير أن الأمر تغير وأصبح الضخ في منتصف الأسبوع أي بعد عشرة أيام، موضحًا أن الأمر دفع بعضهم، بمن فيهم هو، إلى استخدام الصهاريج لسد احتياجاتهم من المياه.
وبيّن "عايل" أن الضخ ضعيف جدًا ولا يستمر سوى أقل من ست ساعات، مؤكدًا أنه تواصل مع الفرع وأخبرهم بذلك، غير أن ردهم كان بأن الضخ مستمر مما دفعه إلى التصوير لإثبات أنه منقطع مطالبًا بوضع حلول.
وبيّن مواطن آخر من قرية عرق يدعى "أبو سعود" أن تغير موعد الضخ وتقليصه إلى ثلاث مرات في الشهر بعد أن كان أربع مرات أدخلهم في حالة من الارتباك، مطالبًا بحلول خاصة مع فصل الصيف بدل تقليص أيام الضخ، لافتًا إلى أن المشكلة تقع على من لديه خزانات صغيرة ومتوسطة حيث لا تكفي لمدة عشرة أيام وهم غالبية السكان.
وقال ساكن آخر يسكن قرية أبو العشر إن الضخ انقطع الأسبوع الماضي لكنه عاد للعمل مجددًا ويتم الضخ لقريتهم بواقع كل ثمانية أو سبعة أيام مرة واحدة.
"سبق" بدورها تواصلت مع مدير فرع المياه بالمحافظة حيث أكد أنه تم دمج الفرع مع أبو عريش تحت إدارة واحدة، وتم التواصل مع فرع أبو عريش إلا أنه فضل توجيه السؤال إلى إدارة الاتصال المؤسسي بشركة المياه.
وكانت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة جازان بدأت قبل نحو عامين تشغيل شبكات مياه الشرب بمحافظة العارضة لـخدمة 40 قرية، وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.
وبيّنت أن تشغيل شبكات مياه الشرب في محافظة العارضة جاء بعد تنفيذ شبكات وخطوط ناقلة للمياه بأطوال بلغت 161 كم طولي، إضافة إلى تنفيذ 900 توصيلة منزلية، وتشييد خزان واحد بسعة 10000م3، وذلك لخدمة أكثر من 9 آلاف مستفيد.