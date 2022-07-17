"الحربي": السعودية تمتلك "جوهرة تاج النفط العالمي" ولا ترغب بلعب دور "المتطوع"

وأشار إلى أن هناك شغفًا عالميًّا كبيرًا لمعرفة سياسة السعودية النفطية رغم وضوحها للجميع، التي تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين. مبينًا أن الرياض تحولت اقتصاديًّا من الاعتماد على النفط إلى الصناعة، وهي ستصبح من أهم ست دول صناعية عالمية.