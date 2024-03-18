"المعجب" يدشن مشروعات التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة

كما تعتمد المشروعات على رفع كفاءة الأداء في التحول الرقمي لتكون الخدمات رقمية بالكامل، مع تحسين فاعلية الإجراءات لجميع أصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا، ورفع مستوى رقمنة الإجراءات الجزائية لتحقيق الكفاءة العدلية في الأعمال القضائية، إضافةً إلى خدمات ذاتية دون الاعتماد على العامل البشري، حيث تم التدشين من خلال الذكاء الاصطناعي "سديم"، وهي أحد أعضاء فريق التحول الرقمي في النيابة العامة.