"المعجب" يدشن مشروعات التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم بمقر النيابة العامة في الرياض، مشروعات التحول الرقمي التي تأتي استمرارًا لاستراتيجية النيابة العامة.
وتهدف المشروعات إلى تعزيز التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة، وتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين بما يكفل الالتزام بالأنظمة، ويخلق مزيدًا من التعاون مع جميع الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها.
كما تعتمد المشروعات على رفع كفاءة الأداء في التحول الرقمي لتكون الخدمات رقمية بالكامل، مع تحسين فاعلية الإجراءات لجميع أصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا، ورفع مستوى رقمنة الإجراءات الجزائية لتحقيق الكفاءة العدلية في الأعمال القضائية، إضافةً إلى خدمات ذاتية دون الاعتماد على العامل البشري، حيث تم التدشين من خلال الذكاء الاصطناعي "سديم"، وهي أحد أعضاء فريق التحول الرقمي في النيابة العامة.