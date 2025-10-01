المملكة تُكرَّم بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود المملكة في تبني سياسات شمولية ومبتكرة للتصدي للسمنة والأمراض غير السارية، شملت الاستثمار في الحلول الرقمية مثل منصة صحتي، ومستشفى صحة الافتراضي، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، إضافة إلى مبادرات مجتمعية مثل برنامج المدن الصحية ومبادرة "امش 30" التي شجعت أكثر من مليون مواطن على ممارسة النشاط البدني اليومي.