الشريف القابضة وفولتامب للطاقة توقعان شراكة استراتيجية لإنشاء مصنع

شهدت العاصمة الرياض مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين شركة فولتامب للطاقة العمانية ومجموعة الشريف القابضة متمثلة بالشريف للاستثمار الصناعي؛ بهدف إنشاء مصنع متخصص في إنتاج المحولات الكهربائية.
وقد وقع الشريف نواف بن فايز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة، والسيد أيمن البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة الشراكة، وذلك برعاية وحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير عمان في المملكة.
وبهذه المناسبة أشار الشريف نواف بن فايز لأهمية هذه الشراكة التي تعكس التزام مجموعة الشريف بدورها في تعزيز الاقتصاد المحلي والقدرات التصنيعية في المملكة، مشيراً إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد السيد أيمن البوسعيدي أن إنشاء المصنع سيسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية لسوق الطاقة في المملكة والمنطقة، مما يعزز من مكانة "فولتامب" كشركة رائدة في قطاع الطاقة.
تأتي هذه الشراكة استكمالاً لاستثمارات وتوجهات مجموعة الشريف في قطاع الطاقة والتصنيع، والتي تتناسب مع جهود رؤية المملكة 2030 في تعزيز المحتوى المحلي وخلق الفرص الوظيفية.
يُشار إلى أن هذه الشراكة تعتبر خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وسلطنة عمان، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة والتصنيع في المنطقة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف للاستثمار الصناعي، تأسست عام 1980م في جدة، ونجحت منذ ذلك الحين في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجال الطاقة، وتتطلع المجموعة لتقديم نموذج في الاستثمار المحلي وتقديم الابتكارات وجلب التقنيات للمملكة بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.