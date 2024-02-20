الشريف القابضة وفولتامب للطاقة توقعان شراكة استراتيجية لإنشاء مصنع

الجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف للاستثمار الصناعي، تأسست عام 1980م في جدة، ونجحت منذ ذلك الحين في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجال الطاقة، وتتطلع المجموعة لتقديم نموذج في الاستثمار المحلي وتقديم الابتكارات وجلب التقنيات للمملكة بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.