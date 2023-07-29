تجربة ترفيهية فريدة.. مليون زائر لـ"البجيري" في 6 أشهر عبر رحلة التاريخ والحداثة

ويتميز الموقع منذ إعادة تطويره وافتتاحه في ديسمبر 2022م، بأصالته كجزء من مكونات الدرعية التاريخية، ومركزًا بمعطيات حديثة يستقبل زواره من الوفود الرسمية، إلى جانب السياح من شتى دول العالم، مسجلًّا خلال أول ستة أشهر من افتتاحه أكثر من مليون زائر.