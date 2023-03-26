"اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم" تطلق حملة "تراحم من مجتمعنا"

يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم أطلقت مشروع الكفالة الشاملة لأسر السجناء الذي يتضمن 11 مشروعًا فرعيًا تستفيد منه الأسر وهي : تأمين السلال الغذائية الرمضانية، ترميم المنازل، توفير كسوة العيد، سداد إيجار المنازل، تملك مسكن، تأثيث المنازل، الكفالة الطبية، تفريج الكُرب، الكفالة المادية، الإرشاد النفسي، الكفالة التعليمية.