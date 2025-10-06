نيابةً عن وزير الخارجية.. "الخريجي" يشارك في الاجتماع الخليجي الأوروبي الـ29 بالكويت

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والذي عُقد في دولة الكويت.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعراض الجهود المبذولة بشأنها.
كما تناول الاجتماع سبل دعم وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وحضرت الاجتماع رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، السفيرة هيفاء الجديع.