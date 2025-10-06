نيابةً عن وزير الخارجية.. "الخريجي" يشارك في الاجتماع الخليجي الأوروبي الـ29 بالكويت

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والذي عُقد في دولة الكويت.