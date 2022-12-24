مختص: إجراءات وقائية استباقية تحول دون تكرار أزمة سيول العتيبية بمكة

وبيّن الشهري، في حديثه لـ"سبق" أن "هناك مؤشرات واضحة تفاقم الآثار المترتبة لتلك السيول، وترفع نسبة المخاطر المتوقعة منها، والمتمثلة في وجود هذا الكم الزائد من السيارات المتوقفة مقارنة بحجم اتساع شوارع ذلك الحي، والذي له تأثير مباشر في تضييق شرايين تلك الشوارع، والتي تنعكس مباشرةً في انحسار مجرى تلك السيول، مما ينتج عنه ارتفاع منسوب المياه وسرعة وقوة اندفاعها والتي تؤثر مباشرة في انجراف تلك السيارات المتوقفة على جنبات تلك الشوارع وتراكمها في بعض المنعطفات، وهو السبب الذي يؤدي إلى تفاقم الوضع ويفتح المجال أمام جميع المخاطر المحتملة في تلك الظروف".