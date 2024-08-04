‎"الالتزام البيئي": 25 ألف زيارة رقابية على مختلف القطاعات والأنشطة خلال 6 أشهر

وفي السياق ذاته، كشف "العيوني" أن 82% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات جسيم من الناحية البيئية من الفئة الثالثة، و72% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة من الفئة الثانية، و156% من الزيارات استهدفت الأنشطة المتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة من الفئة الأولى.

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