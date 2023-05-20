5 فوائد.. "الغذاء والدواء": نشرف على "قاعدة بيانات سريرية" لاكتشاف أدوية جديدة

تهدف الدراسات السريرية إلى اكتشاف أدوية جديدة للأمراض أو الوقاية منها والتأكّد من سلامتها وفعاليتها للاستخدام.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أنها تشرف على إنشاء قاعدة بيانات لجميع الدراسات المسجّلة وحماية وسلامة المشاركين.
ولفتت الهيئة إلى أن الدراسات السريرية هي جزءٌ من الأبحاث الطبية تُبنى على معايير علمية صارمة، بهدف حماية المرضى ومساعدة الباحثين على اكتشاف طرقٍ جديدة لعلاج الأمراض أو التأكّد من سلامة الأدوية وفعاليتها.
ووفق إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم، تستهدف الهيئة من الدراسات السريرية اكتشاف أدوية جديدة للأمراض والوقاية منها والتأكّد من سلامة وفعالية هذه الأدوية، واكتشاف فرص التشخيص وتقليل فرصة تطور المرض.
وتشرف الهيئة العامة للغذاء والدواء، على التأكّد من فوائد العمليات الآتية: "حماية وسلامة المشاركين في الدراسات السريرية، وجودة ودقة البيانات الناتجة عن هذه الدراسات، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الدراسات السريرية المسجلة، والتزام الباحثين والجهات الباحثة بجميع البروتوكولات، وتفتيش أماكن إجراء الدراسة السريرية".