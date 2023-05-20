5 فوائد.. "الغذاء والدواء": نشرف على "قاعدة بيانات سريرية" لاكتشاف أدوية جديدة

وتشرف الهيئة العامة للغذاء والدواء، على التأكّد من فوائد العمليات الآتية: "حماية وسلامة المشاركين في الدراسات السريرية، وجودة ودقة البيانات الناتجة عن هذه الدراسات، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الدراسات السريرية المسجلة، والتزام الباحثين والجهات الباحثة بجميع البروتوكولات، وتفتيش أماكن إجراء الدراسة السريرية".