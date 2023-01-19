"إغاثي" الملك يُدشّن مشروع توزيع 16 ألف سلة غذائية في مأرب

حضر التدشين: وزير الدولة بإثيوبيا وزير وزارة المياه والطاقة أسفاو دينغامو، ووزيرة الدولة وزيرة وزارة تكنولوجيا الابتكار الدكتورة فوزية أمين، وممثّل سفارة المملكة لدى إثيوبيا مهند النوفل، ومدير عام منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا جيما ديلبو، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية الإثيوبية، وممثّل مركز الملك سلمان للإغاثة فيصل بن سعد الزامل، ووسائل الإعلام المختلفة.