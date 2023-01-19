"إغاثي" الملك يُدشّن مشروع توزيع 16 ألف سلة غذائية في مأرب

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مشروع توزيع 16 ألف سلة غذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مأرب، يستفيد منها 16 ألف أسرة.
وبيّن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، أن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة، بفضل من الله، أسهمت في سدّ الفجوة التي لم تتمكّن المنظمات الأممية والإنسانية من سدها.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمتضررة في مختلف المحافظات اليمنية.
على جانب آخر دشّن المركز، أمس، مشروع توزيع 3.600 سلة غذائية للنازحين وللأسر الأكثر احتياجًا في مدن فيلوت وديكا ونقلي بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يستفيد منها 21.600 فرد.
حضر التدشين: وزير الدولة بإثيوبيا وزير وزارة المياه والطاقة أسفاو دينغامو، ووزيرة الدولة وزيرة وزارة تكنولوجيا الابتكار الدكتورة فوزية أمين، وممثّل سفارة المملكة لدى إثيوبيا مهند النوفل، ومدير عام منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا جيما ديلبو، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية الإثيوبية، وممثّل مركز الملك سلمان للإغاثة فيصل بن سعد الزامل، ووسائل الإعلام المختلفة.
وجرى خلال التدشين توزيع كميات من السلال الغذائية على المستفيدين في المناطق المستهدفة من المشروع؛ حيث تقدم المستفيدون بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ لما قدموه لهم من مساعدات.
وتأتي هذه المساعدات الإنسانية لدعم الاحتياجات الغذائية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا من النازحين والمجتمع المستضيف المتضررين من الجفاف.