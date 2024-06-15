قلوب خاشعة ودموع وأكف مرفوعة.. مشاهد من عرفات بعدسة "الأمير"

هذه المشاهد التي التقطتها عدسة المصور السعودي عمار الأمير، تظهر الحجيج على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأجناسهم يرفعون أكف الضراعة، وتلهج ألسنتهم بالدعاء، بينما تنساب دموعهم على خديهم أثناء وقوفهم في عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.