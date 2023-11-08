أحد أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم.. السعودية وباكستان تقتربان من صفقة تاريخية خلال أسابيع

يُتوقع أن تتوصل السعودية وباكستان، مطلع شهر ديسمبر المقبل، إلى اتفاقٍ حول مشروع "ريكو ديك"، وهو واحدٌ من أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم.