أكثر من 23 مليون مصلٍ بالمسجد النبوي خلال جمادى الأولى 1447هـ

أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، اليوم، أن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي خلال شهر جمادى الأولى لعام 1447هـ بلغ (23,296,185) مصلٍّ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدّمتها الجهات المعنية لتهيئة الأجواء الإيمانية للزوار والمصلين.