أكثر من 23 مليون مصلٍ بالمسجد النبوي خلال جمادى الأولى 1447هـ

أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، اليوم، أن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي خلال شهر جمادى الأولى لعام 1447هـ بلغ (23,296,185) مصلٍّ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدّمتها الجهات المعنية لتهيئة الأجواء الإيمانية للزوار والمصلين.
وأفادت الهيئة بأن الروضة الشريفة استقبلت نحو (912,695) مصلٍّ خلال الفترة ذاتها، فيما تشرَّف (2,363,325) زائرًا بالسلام على النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما، في أجواء روحانية اتسمت بالسكينة وانسيابية الحركة والتنظيم.
وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتعزيز جهودها لخدمة قاصدي المسجد النبوي، بما يحقق التيسير عليهم ويوفر أفضل التجارب الإيمانية والروحية.