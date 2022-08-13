مسؤول أكاديمي يتوقع موعد صدور القواعد التنفيذية للائحة الجامعات الجديدة

وأضاف "البتاري" لقناة العربية: أن اللائحة ستطبق مع بداية العام الدراسي الجامعي 1444هـ، وستمنح الجامعات المرونة في إقرار نظامها الدراسي، موضحًا أنه بحسب أحكام المادتين الـ5 والـ6 من اللائحة، يمكن للجامعات إقرار نظام فصل دراسي أو مستوى دراسي أو سنة دراسية كاملة.