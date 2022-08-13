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مسؤول أكاديمي يتوقع موعد صدور القواعد التنفيذية للائحة الجامعات الجديدة

قال: هناك مرونة كبيرة ممنوحة في تحديد عدد الفصول الدراسية ومنح الدبلوم
وكيل القبول والتسجيل في جامعة جدة أحمد البتاري
وكيل القبول والتسجيل في جامعة جدة أحمد البتاري
عبدالحكيم شار
عبدالحكيم شار

توقّع وكيل القبول والتسجيل في جامعة جدة أحمد البتاري، صدور القواعد التنفيذية للائحة الجديدة للجامعات السعودية خلال الأسبوعين القادمين، مشيرًا إلى أن هناك مرونةً كبيرة ممنوحة للجامعات في هذه اللائحة؛ منها اختيار الأنظمة التعليمية وتحديد عدد الفصول الدراسية ومنح الدبلوم لمن لم يكمل البكالوريوس.

وأضاف "البتاري" لقناة العربية: أن اللائحة ستطبق مع بداية العام الدراسي الجامعي 1444هـ، وستمنح الجامعات المرونة في إقرار نظامها الدراسي، موضحًا أنه بحسب أحكام المادتين الـ5 والـ6 من اللائحة، يمكن للجامعات إقرار نظام فصل دراسي أو مستوى دراسي أو سنة دراسية كاملة.

وتابع: "كما يمكن لجامعة استخدام فصلين دراسيين على مدى العام الجامعي، أو يقسم الفصل الدراسي إلى عدد من المستويات بحيث لا يقلّ المستوى الدراسي عن 4 أسابيع ولا يزيد على 8 أسابيع".

جامعة جدة
الفصول الدراسية

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